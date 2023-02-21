Кузьма Акилина Филимоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьма Акилина Филимоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.08.1912 ст.

Сын: Кузьма Василий Иванович

Отец ребёнка: Кузьма Иван Николаевич

Ялта, Ялта, Республика Крым
Запись о рождении и крещении сделана в имении Гурзуф Ялтинского уезда Таврической губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьма Иван Николаевич

Смерть
Неизвестно
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