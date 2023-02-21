Бусталов Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бусталов Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1792 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Матрёна Николаевна

Мать ребёнка: Бусталова Аксинья

Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Прасковья Николаевна

Мать ребёнка: Бусталова Аксинья

Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Анна Николаевна

Мать ребёнка: Бусталова Аксинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бусталова Аксинья

Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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