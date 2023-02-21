Бусталов Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Матрёна Николаевна
Мать ребёнка: Бусталова Аксинья
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Прасковья Николаевна
Мать ребёнка: Бусталова Аксинья
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Анна Николаевна
Мать ребёнка: Бусталова Аксинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бусталова Аксинья
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно