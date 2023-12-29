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(Селивонова) Анна Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1918

Отец: Селивонов Кирилл Андреевич

Мать: Селивонова Домникия Митрофанова

В метрической книге в запись о рождении внесены изменения под датой рождения и крещения: «13\\15 \\XII»
Крещение
02.12.1918
Кривоносовка, Сумська область
В метрической книге в запись о рождении внесены изменения под датой рождения и крещения: «13\\15 \\XII»
Смерть
Неизвестно

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