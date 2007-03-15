Косенкова (Петухова) Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косенкова (Петухова) Евгения

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

После 15.03.2007

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

1903 г.р.

Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Петухов Федор

Мать: Петухова Варвара

Рождение ребёнка
22.02.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Косенков Александр

Рождение ребёнка
06.08.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Косенков Александр

Смерть
После 15.03.2007
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