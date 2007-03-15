Косенкова (Петухова) Евгения
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
Дата смертиПосле 15.03.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: Петухов Федор
Мать: Петухова Варвара
Рождение ребёнка
22.02.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Косенков Александр
Рождение ребёнка
06.08.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Косенков Александр
Смерть
После 15.03.2007