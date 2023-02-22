Чернышова Окулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышова Окулина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.11.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чернышов Иван Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернышов Евгений Иванович

Отец ребёнка: Чернышов Иван Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чернышов Иван Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернышов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Чернышов Иван Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернышов Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Чернышов Иван Степанович

Смерть
Неизвестно
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