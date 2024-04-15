Елкина Анастасия Семеновна Или Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.04.1904 ст.
Отец ребёнка: Елкин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
22.10.1905 ст.
Отец ребёнка: Елкин Григорий Иванович
Рождение ребёнка
09.06.1908 ст.
Отец ребёнка: Елкин Григорий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно