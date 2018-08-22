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Колесник Ева Александровна
Колесник Ева Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.08.2018
Пол
Женский
Отец
Колесник Александр Анатольевич
1988 г.р.
Мать
Колесник Ольга Константиновна
1986 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.2018
Отец:
Колесник Александр Анатольевич
Мать:
Колесник Ольга Константиновна
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