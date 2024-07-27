Метлевский Александр Карлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.07.1940
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1940
Отец: Метловский Карл
Мать: Метлевская Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лилия
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юрий
Мать ребёнка: не указана