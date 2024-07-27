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Метлевский Александр Карлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1940

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1940

Отец: Метловский Карл

Мать: Метлевская Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лилия

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрий

Мать ребёнка: не указана

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