Фуртак Захарий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти30.12.1820
ПолМужской
Отец
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Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
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Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
30.12.1820
Носовка, Чернігівська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3W-1CCC https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3W-VCJX