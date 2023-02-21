Фуртак Захарий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фуртак Захарий Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

30.12.1820

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ИБ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фуртак Симеон Захарьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фуртак Моисей Захарьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
30.12.1820
Носовка, Чернігівська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3W-1CCC https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3W-VCJX
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