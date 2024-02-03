Гликерия Кириллова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семён Антонов
Рождение ребёнка
17.07.1838 ст.
Сын: Борис Семёнов
Отец ребёнка: Семён Антонов
Восприемник д. Якимово крестьянина Тита Иванова сын Андрей и крест. дочь Анна Антонова.
Рождение ребёнка
28.06.1847 ст.
Дочь: Марфа Семенова
Отец ребёнка: Семён Антонов
Восприемник д. Екимово крест.дочь Наталья Леонтьева.
Смерть
Неизвестно