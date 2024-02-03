Гликерия Кириллова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гликерия Кириллова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семён Антонов

Рождение ребёнка
17.07.1838 ст.

Сын: Борис Семёнов

Отец ребёнка: Семён Антонов

Екимово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник д. Якимово крестьянина Тита Иванова сын Андрей и крест. дочь Анна Антонова.
Рождение ребёнка
28.06.1847 ст.

Дочь: Марфа Семенова

Отец ребёнка: Семён Антонов

Екимово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Восприемник д. Екимово крест.дочь Наталья Леонтьева.
Смерть
Неизвестно

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