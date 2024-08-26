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Смирнов Игнатий Филимонов

Место рождения

д. Сипуново, Московская губерния, Можайский уезд, Осташевская волость, Московская область

Дата рождения

19.05.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1882

Отец: Смирнов Филимон Петров

Мать: Смирнова Матрона Фёдорова

Развод
Неизвестно

Жена: Фёкла Абрамова

Место жительства
Неизвестно
Крещение
20.05.1882
Восприемники: Авдий? Дмитриев, Феодосия Андреева (Антипова)
Бракосочетание
29.07.1905

Жена: Фёкла Абрамова

Рождение ребёнка
1908

Сын: Смирнов Иван Игнатьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
03.01.1911

Дочь: (Смирнова) Татьяна

Мать ребёнка: Фёкла Абрамова

Рождение ребёнка
18.06.1913

Сын: Смирнов Сергей Игнатьевич

Мать ребёнка: Фёкла Абрамова

Бракосочетание
17.04.1920

Жена: Смирнова (Платонова) Пелагея

Бракосочетание
24.04.1923

Жена: Смирнова (Макарова) Евгения Григорьевна

Рождение ребёнка
03.08.1925

Сын: Смирнов Александр Игнатьевич

Мать ребёнка: Смирнова (Макарова) Евгения Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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