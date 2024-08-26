Смирнов Игнатий Филимонов
Место рожденияд. Сипуново, Московская губерния, Можайский уезд, Осташевская волость, Московская область
Дата рождения19.05.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1882
Отец: Смирнов Филимон Петров
Развод
Неизвестно
Жена: Фёкла Абрамова
Место жительства
Неизвестно
Крещение
20.05.1882
Восприемники: Авдий? Дмитриев, Феодосия Андреева (Антипова)
Бракосочетание
29.07.1905
Жена: Фёкла Абрамова
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
03.01.1911
Дочь: (Смирнова) Татьяна
Мать ребёнка: Фёкла Абрамова
Рождение ребёнка
18.06.1913
Сын: Смирнов Сергей Игнатьевич
Мать ребёнка: Фёкла Абрамова
Бракосочетание
17.04.1920
Бракосочетание
24.04.1923
Рождение ребёнка
03.08.1925
Сын: Смирнов Александр Игнатьевич
Мать ребёнка: Смирнова (Макарова) Евгения Григорьевна
Смерть
Неизвестно