Колупаева (Прилукова) Пелагия (Иванова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колупаева (Прилукова) Пелагия (Иванова)

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Место рождения

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1802

Дата смерти

После 1836

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1800 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
09.02.1816 ст.

Муж: Колупаев Евлампий Полуектов

Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Феодосия Евлампиева

Отец ребёнка: Колупаев Евлампий Полуектов

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Ксения Евлампиева

Отец ребёнка: Колупаев Евлампий Полуектов

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1836
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