Колупаева (Прилукова) Пелагия (Иванова)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиПосле 1836
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.02.1816 ст.
Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Феодосия Евлампиева
Отец ребёнка: Колупаев Евлампий Полуектов
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Ксения Евлампиева
Отец ребёнка: Колупаев Евлампий Полуектов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1836