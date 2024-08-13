Касаткина-Ростовская (Хвощинская) Ольга Богдановна (Гермогеновна) 16.07.1878 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКасаткина-Ростовская (Хвощинская) Ольга Богдановна (Гермогеновна)

Касаткина-Ростовская (Хвощинская) Ольга Богдановна (Гермогеновна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.07.1878

Дата смерти

1952

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Касаткин-Ростовский Фёдор Николаевич

Рождение ребёнка
23.06.1900

Дочь: Касаткина-Ростовская Марина Фёдоровна

Отец ребёнка: Касаткин-Ростовский Фёдор Николаевич

Рождение ребёнка
30.12.1902

Дочь: Касаткина-Ростовская Наталья Фёдоровна

Отец ребёнка: Касаткин-Ростовский Фёдор Николаевич

Рождение ребёнка
25.05.1904

Сын: Касаткин-Ростовский Кирилл Фёдорович

Отец ребёнка: Касаткин-Ростовский Фёдор Николаевич

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Касаткина-Ростовская Ирина Фёдоровна

Отец ребёнка: Касаткин-Ростовский Фёдор Николаевич

Рождение ребёнка
1908

Сын: Касаткин-Ростовский Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Касаткин-Ростовский Фёдор Николаевич

Смерть
1952

Мы используем куки для улучшения работы сайта.