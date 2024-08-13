Касаткина-Ростовская (Хвощинская) Ольга Богдановна (Гермогеновна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.07.1878
Дата смерти1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.06.1900
Дочь: Касаткина-Ростовская Марина Фёдоровна
Отец ребёнка: Касаткин-Ростовский Фёдор Николаевич
Рождение ребёнка
30.12.1902
Дочь: Касаткина-Ростовская Наталья Фёдоровна
Отец ребёнка: Касаткин-Ростовский Фёдор Николаевич
Рождение ребёнка
25.05.1904
Сын: Касаткин-Ростовский Кирилл Фёдорович
Отец ребёнка: Касаткин-Ростовский Фёдор Николаевич
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Касаткина-Ростовская Ирина Фёдоровна
Отец ребёнка: Касаткин-Ростовский Фёдор Николаевич
Рождение ребёнка
1908
Сын: Касаткин-Ростовский Николай Фёдорович
Отец ребёнка: Касаткин-Ростовский Фёдор Николаевич
Смерть
1952