Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай Павлович

Мать ребёнка: Ерегина Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей Павлович

Мать ребёнка: Ерегина Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерегина Мария Васильевна

Смерть
Неизвестно

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