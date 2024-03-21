Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николай Павлович
Мать ребёнка: Ерегина Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексей Павлович
Мать ребёнка: Ерегина Мария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ерегина Мария Васильевна
Смерть
Неизвестно