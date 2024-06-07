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Рудик Юрий Адамович

Место рождения

Г. Новосибирск,

Дата рождения

13.10.1964

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1964

Отец: Рудик Адам Захарович

Мать: Рудик Анастасия Трофимовна

Г. Новосибирск,
Бракосочетание
30.05.1986

Жена: Рудик Татьяна Анатольевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Отдел ЗАГС Советского района города Новосибирска
Рождение ребёнка
10.05.1987

Сын: Рудик Денис Юрьевич

Мать ребёнка: Рудик Татьяна Анатольевна

г.Новосибирск
Рождение ребёнка
06.05.1990

Дочь: Тимофеева Дарья Юрьевна

Мать ребёнка: Рудик Татьяна Анатольевна

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