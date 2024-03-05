Донченко Анатолий Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Донченко Семён
Мать: Донченко Дора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Донченко Александр Анатольевич
Мать ребёнка: Донченко Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Донченко Юрий Анатольевич
Мать ребёнка: Донченко Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Не Знаем Татьяна Анатольевна
Мать ребёнка: Донченко Екатерина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно