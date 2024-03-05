Донченко Анатолий Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Донченко Анатолий Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Донченко Семён

Мать: Донченко Дора

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Донченко Александр Анатольевич

Мать ребёнка: Донченко Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Донченко Юрий Анатольевич

Мать ребёнка: Донченко Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Не Знаем Татьяна Анатольевна

Мать ребёнка: Донченко Екатерина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Донченко Екатерина Михайловна

Смерть
Неизвестно
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