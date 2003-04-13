Борзенко Игорь
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.12.1933
Дата смерти13.04.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1933
Отец: Борзенко Михаил
Мать: (Ганешина) Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
спец-т по информатике
Работа или профессия
Неизвестно
философ, системолог
Бракосочетание
1956
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.03.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
13.04.2003