Борзенко Игорь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борзенко Игорь

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.12.1933

Дата смерти

13.04.2003

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

1902 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1933

Отец: Борзенко Михаил

Мать: (Ганешина) Лидия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
спец-т по информатике
Работа или профессия
Неизвестно
философ, системолог
Бракосочетание
1956

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
13.04.2003

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