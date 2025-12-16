Суходольский Алексий Мартинов 20.08.1873 — найти родственников по фамилии на Familio

Суходольский Алексий Мартинов

Автор
СС
Степкина С.

мужской, родился 20.08.1873

умер Неизвестно

Отец
Суходольский Мартин ФедоровНеизвестно г.р.
Мать
Яковлева ЕлизаветаНеизвестно г.р.
Супруги
Фомина АнастасияНеизвестно г.р.
Дети
Суходольский Дмитрий Алексеевич29.05.1902 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1873

Отец: Суходольский Мартин Федоров

Мать: Яковлева Елизавета

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фомина Анастасия

Рождение ребёнка
29.05.1902

Сын: Суходольский Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Фомина Анастасия .

Смерть
Неизвестно

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