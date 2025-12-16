Суходольский Алексий Мартинов
мужской, родился 20.08.1873
умер Неизвестно
ОтецСуходольский Мартин ФедоровНеизвестно г.р.
МатьЯковлева ЕлизаветаНеизвестно г.р.
Супруги
Фомина АнастасияНеизвестно г.р.
Дети
Суходольский Дмитрий Алексеевич29.05.1902 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1873
Отец: Суходольский Мартин Федоров
Мать: Яковлева Елизавета
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фомина Анастасия
Рождение ребёнка
29.05.1902
Сын: Суходольский Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Фомина Анастасия .
Смерть
Неизвестно