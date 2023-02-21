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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.06.1897

Дата смерти

08.02.1919

Пол

Женский

Отец

1865 г.р.

Мать

1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.06.1897

Отец: Pauls Dietrich

Мать: Pauls Maria

Смерть
08.02.1919
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