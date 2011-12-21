Шиверов Владимир Револенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.07.1955
Дата смерти21.12.2011
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1955
Рождение ребёнка
18.01.1990
Дочь: Шиверова Оксана Владимировна
Мать ребёнка: Салахутдинова Гузель Мансуровна
Рождение ребёнка
17.01.1993
Сын: Шиверов Максим Владимирович
Мать ребёнка: Салахутдинова Гузель Мансуровна
Рождение ребёнка
10.06.1997
Дочь: Шиверова Валерия Владимировна
Мать ребёнка: Салахутдинова Гузель Мансуровна
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аксёнова Милена Владимировна
Мать ребёнка: Попова Райса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Райса
Смерть
21.12.2011