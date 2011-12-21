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Шиверов Владимир Револенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.07.1955

Дата смерти

21.12.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1955

Отец: Шиверов Револен Васильевич

Мать: Шиверова Валентина Максимовна

Рождение ребёнка
18.01.1990

Дочь: Шиверова Оксана Владимировна

Мать ребёнка: Салахутдинова Гузель Мансуровна

Рождение ребёнка
17.01.1993

Сын: Шиверов Максим Владимирович

Мать ребёнка: Салахутдинова Гузель Мансуровна

Рождение ребёнка
10.06.1997

Дочь: Шиверова Валерия Владимировна

Мать ребёнка: Салахутдинова Гузель Мансуровна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салахутдинова Гузель Мансуровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аксёнова Милена Владимировна

Мать ребёнка: Попова Райса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Райса

Смерть
21.12.2011
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