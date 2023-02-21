Шипицына Авдотья Петровна
Место рожденияд. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Мария Тимофеевна
Отец ребёнка: Шипицын Тимофей Иванович
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Ксения Архиповна
Отец ребёнка: Шипицын Тимофей Иванович
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол