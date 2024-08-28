Телегина (Носова) Пелагея Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телегина (Носова) Пелагея Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1890

Дата смерти

28.02.1969

Пол

Женский

Добавил:

VS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
С 1916 по 1917

Муж: Телегин Василий Яковлевич

Столетовка, Омский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1920

Сын: Телегин Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Телегин Василий Яковлевич

Столетовка, Омский округ, Сибирский край
лицо, сообщившее в Волисполком о рождении - Василий Чертовской
Рождение ребёнка
22.10.1921

Сын: Телегин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Телегин Василий Яковлевич

Столетовка, Омский округ, Сибирский край
лицо, сообщившее о рождении - Василий Чертовских
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Телегина Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Телегин Василий Яковлевич

Столетовка, Омский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
10.06.1925

Дочь: Телегина Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Телегин Василий Яковлевич

Столетовка, Омский округ, Сибирский край
свидетели в записи ЗАГС - Карпова и Карпов (имена не видны)
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Телегина Анна Васильевна

Отец ребёнка: Телегин Василий Яковлевич

Столетовка, Омский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Телегина Таисия Васильевна

Отец ребёнка: Телегин Василий Яковлевич

Столетовка, Омский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Телегин Василий Яковлевич

Столетовка, Омский округ, Сибирский край
Смерть
28.02.1969
Столетовка, Омский округ, Сибирский край

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