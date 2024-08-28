Телегина (Носова) Пелагея Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1890
Дата смерти28.02.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
С 1916 по 1917
Рождение ребёнка
1920
Сын: Телегин Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Телегин Василий Яковлевич
лицо, сообщившее в Волисполком о рождении - Василий Чертовской
Рождение ребёнка
22.10.1921
Отец ребёнка: Телегин Василий Яковлевич
лицо, сообщившее о рождении - Василий Чертовских
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Телегина Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Телегин Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
10.06.1925
Дочь: Телегина Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Телегин Василий Яковлевич
свидетели в записи ЗАГС - Карпова и Карпов (имена не видны)
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Телегина Анна Васильевна
Отец ребёнка: Телегин Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Телегина Таисия Васильевна
Отец ребёнка: Телегин Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Телегин Василий Яковлевич
Смерть
28.02.1969