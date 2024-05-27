Котельников Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котельников Максим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Котельников Михаил Максимов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1761

Сын: Котельников Лука Максимов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1762

Сын: Котельников Нефед Нефед/Алексей Максимов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1767

Сын: Котельников Иван Иван/ Иоан Максимов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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