Старкова Соломония Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.02.1905
Сын: Старков (стариков) Григорий Герасимович
Отец ребёнка: Старков Герасим Григорьевич
Слобода Екатерининская, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
26 января 1905 года по ст. стилю: Запись о рождении N 11 Метрическая книга Екатерининской Слободы Чистопольского уезда за 1905 Г. Бракосочетания, смерти (ГБУ «ГА РТ» ф. 4 оп. 176 д. 1122)
Смерть
Неизвестно