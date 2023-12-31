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Киселев Иван Федоров

Место рождения

Стрелецкая слобода Тамбовского уезда

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Киселев Федор Федоров

Мать: Киселева Прасковья Семенова

Стрелецкая слобода Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Акулина Иванова

Мать ребёнка: Киселева Авдотья Терентьева

Стрелецкая слобода Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1791

Сын: Киселев Яков Иванов

Мать ребёнка: Киселева Авдотья Терентьева

Стрелецкая слобода Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1794

Сын: Киселев Василий Иванов

Мать ребёнка: Киселева Авдотья Терентьева

Стрелецкая слобода Тамбовского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселева Авдотья Терентьева

Смерть
Неизвестно
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