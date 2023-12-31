Киселев Иван Федоров
Место рожденияСтрелецкая слобода Тамбовского уезда
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Киселев Федор Федоров
Стрелецкая слобода Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Акулина Иванова
Мать ребёнка: Киселева Авдотья Терентьева
Стрелецкая слобода Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1791
Сын: Киселев Яков Иванов
Мать ребёнка: Киселева Авдотья Терентьева
Стрелецкая слобода Тамбовского уезда
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Киселева Авдотья Терентьева
Стрелецкая слобода Тамбовского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно