Яковлева (Филимонова) Анна Авенировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева (Филимонова) Анна Авенировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1952

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1952

Отец: Филимонов Авенир Дмитриевич

Мать: Филимонова Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
26.09.?

Сын: Яковлев Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Яковлев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романенко Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Яковлев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковлев Александр Васильевич

Отец ребёнка: Яковлев Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковлев Василий

Место жительства
Неизвестно
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
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