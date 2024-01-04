Яковлева (Филимонова) Анна Авенировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.12.1952
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1952
Рождение ребёнка
26.09.?
Сын: Яковлев Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Яковлев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романенко Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Яковлев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яковлев Александр Васильевич
Отец ребёнка: Яковлев Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яковлев Василий
Место жительства
Неизвестно
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область