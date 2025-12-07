Юрьев Михаил Захарович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Юрьев Михаил Захарович

Автор
ЕГ
Галямова Е.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Дети
Антипина (Юрьева) Ульяна Михайловна05.12.1935 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юрьева (Пурмак) Павлина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юрьева (Пурмак) Павлина Павловна

Рождение ребёнка
1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юрьева (Пурмак) Павлина Павловна

Фины, Знаменский муниципальный район, Омская область

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юрьева (Пурмак) Павлина Павловна

Морозкино, Тарский округ, Сибирский край

Рождение ребёнка
05.12.1935

Дочь: Антипина (Юрьева) Ульяна Михайловна

Мать ребёнка: Юрьева (Пурмак) Павлина Павловна

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область

Смерть
Неизвестно

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