Юрьев Михаил Захарович
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Дети
Антипина (Юрьева) Ульяна Михайловна05.12.1935 г.р.
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1922
Фины, Знаменский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1925
Морозкино, Тарский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
05.12.1935
Дочь: Антипина (Юрьева) Ульяна Михайловна
Мать ребёнка: Юрьева (Пурмак) Павлина Павловна
Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно