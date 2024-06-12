Пак (Пак) Чун Хи Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Пак (Пак) Чун Хи

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1976 г.р.

Дети

2002 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пак Андрей

Мать: Пак Валя

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сон Владимир Кифаевич

Рождение ребёнка
04.06.2002

Сын: Сон Дэ Иль

Отец ребёнка: Сон Владимир Кифаевич

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Рождение ребёнка
18.09.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сон Владимир Кифаевич

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