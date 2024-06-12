Пак (Пак) Чун Хи
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пак Андрей
Мать: Пак Валя
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.06.2002
Сын: Сон Дэ Иль
Отец ребёнка: Сон Владимир Кифаевич
Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Рождение ребёнка
18.09.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сон Владимир Кифаевич