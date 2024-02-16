Сенченко (Кормалик) Мелания Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
11.11.1823 ст.
Запись в метрической книге о бракосочетании № 21 от 11.11.1823, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781201?i=812
Рождение ребёнка
30.11.1832 ст.
Сын: Сенченко Андрей Андреевич
Отец ребёнка: Сенченко Андрей Михайлович
Запись в метрической книге о рождении № 50 от 30.11.1832, Преображенская церковь https://www.familysearch.org/search/film/007781201?i=807
Смерть
Неизвестно