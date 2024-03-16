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Афонин Николай Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Афонин Федор

Мать: Афонина Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
01.02.1981

Дочь: Афонина Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Валеева Валентина Владимировна

Рождение ребёнка
25.08.1984

Сын: Афонин Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Валеева Валентина Владимировна

Смерть
Неизвестно
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