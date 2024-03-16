Афонин Николай Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Афонин Федор
Мать: Афонина Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
01.02.1981
Дочь: Афонина Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Валеева Валентина Владимировна
Рождение ребёнка
25.08.1984
Сын: Афонин Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Валеева Валентина Владимировна
Смерть
Неизвестно