Черняновская (Шаламова) Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.05.1949
Дата смерти19.08.1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.10.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Черняновский Вячеслав Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.08.1914