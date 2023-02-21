Черняновская (Шаламова) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черняновская (Шаламова) Татьяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.05.1949

Дата смерти

19.08.1914

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1947 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черняновский Вячеслав Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черняновский Вячеслав Иванович

Смерть
19.08.1914
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