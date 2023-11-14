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Антипина Варвара Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.1898

Дата смерти

1968

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1922

Сын: Антипин Евстафий Максимович

Отец ребёнка: Антипин Максим Иванович

Рождение ребёнка
08.07.1923

Дочь: Антипина Ирина Максимовна

Отец ребёнка: Антипин Максим Иванович

Рождение ребёнка
20.12.1926

Дочь: Антипина Анна Максимовна

Отец ребёнка: Антипин Максим Иванович

Рождение ребёнка
03.09.1929

Дочь: Антипина Евдакия Максимовна

Отец ребёнка: Антипин Максим Иванович

Рождение ребёнка
21.11.1933

Дочь: Антипина Тамара Максимовна

Отец ребёнка: Антипин Максим Иванович

Рождение ребёнка
04.11.1935

Сын: Антипин Владимир Максимович

Отец ребёнка: Антипин Максим Иванович

Рождение ребёнка
28.06.1940

Сын: Антипин Геннадий Максимович

Отец ребёнка: Антипин Максим Иванович

Осиново, Казачинско-Ленский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
10.12.1942

Сын: Антипин Иннокентий Максимович

Отец ребёнка: Антипин Максим Иванович

Смерть
1968

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