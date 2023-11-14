Антипина Варвара Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.12.1898
Дата смерти1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.03.1922
Сын: Антипин Евстафий Максимович
Отец ребёнка: Антипин Максим Иванович
Рождение ребёнка
08.07.1923
Дочь: Антипина Ирина Максимовна
Отец ребёнка: Антипин Максим Иванович
Рождение ребёнка
20.12.1926
Дочь: Антипина Анна Максимовна
Отец ребёнка: Антипин Максим Иванович
Рождение ребёнка
03.09.1929
Дочь: Антипина Евдакия Максимовна
Отец ребёнка: Антипин Максим Иванович
Рождение ребёнка
21.11.1933
Дочь: Антипина Тамара Максимовна
Отец ребёнка: Антипин Максим Иванович
Рождение ребёнка
04.11.1935
Сын: Антипин Владимир Максимович
Отец ребёнка: Антипин Максим Иванович
Рождение ребёнка
28.06.1940
Сын: Антипин Геннадий Максимович
Отец ребёнка: Антипин Максим Иванович
Осиново, Казачинско-Ленский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
10.12.1942
Сын: Антипин Иннокентий Максимович
Отец ребёнка: Антипин Максим Иванович
Смерть
1968