Долгополова Екатерина Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.09.1981
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1981
Отец: Шубин Анатолий Анатольевич
Мать: Шубина Нина Рахиповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Долгополова Полина
Отец ребёнка: Долгополов Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
22.04.2012
Сын: Долгополов Денис Сергеевич
Отец ребёнка: Долгополов Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
28.08.2014
Дочь: Долгополова Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Долгополов Сергей Васильевич