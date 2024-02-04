Долгополова Екатерина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгополова Екатерина Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.09.1981

Пол

Женский

Добавил:

ПД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1981

Отец: Шубин Анатолий Анатольевич

Мать: Шубина Нина Рахиповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Долгополова Полина

Отец ребёнка: Долгополов Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
22.04.2012

Сын: Долгополов Денис Сергеевич

Отец ребёнка: Долгополов Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
28.08.2014

Дочь: Долгополова Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Долгополов Сергей Васильевич

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