Денисенко-Добрянский (Денисенко) Дмитрий Викторович
Место рождения
Дата рождения19.10.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.06.2001
Дочь: Денисенко Полина Дмитриевна
Мать ребёнка: Денисенко-Добрянская Елизавета Васильевна
Рождение ребёнка
11.03.2009
Сын: Денисенко Егор Дмитриевич
Мать ребёнка: Денисенко-Добрянская Елизавета Васильевна
Рождение ребёнка
14.01.2016
Сын: Денисенко Матвей Дмитриевич
Мать ребёнка: Денисенко-Добрянская Елизавета Васильевна
Бракосочетание
12.02.2021
Рождение ребёнка
10.11.2021
Дочь: Денисенко-Добрянская София Дмитриевна
Мать ребёнка: Денисенко-Добрянская Елизавета Васильевна