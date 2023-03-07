Денисенко-Добрянский (Денисенко) Дмитрий Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисенко-Добрянский (Денисенко) Дмитрий Викторович

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Место рождения

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область

Дата рождения

19.10.1983

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
09.06.2001

Дочь: Денисенко Полина Дмитриевна

Мать ребёнка: Денисенко-Добрянская Елизавета Васильевна

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
11.03.2009

Сын: Денисенко Егор Дмитриевич

Мать ребёнка: Денисенко-Добрянская Елизавета Васильевна

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Рождение ребёнка
14.01.2016

Сын: Денисенко Матвей Дмитриевич

Мать ребёнка: Денисенко-Добрянская Елизавета Васильевна

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
Бракосочетание
12.02.2021

Жена: Денисенко-Добрянская Елизавета Васильевна

Рождение ребёнка
10.11.2021

Дочь: Денисенко-Добрянская София Дмитриевна

Мать ребёнка: Денисенко-Добрянская Елизавета Васильевна

Мурманск, город Мурманск, Мурманская область
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