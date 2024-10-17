Иван Дмитриев
Место рождения
Дата рождения20.01.1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1827
Отец: Дмитрий Иовлев
Мать: Параскева Макеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Михайлова
Крещение
21.01.1827
Будаево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
восприемники: д. Клушино крестьянин Борис Мокеев
Рождение ребёнка
?.01.1850
Дочь: Фекла Иванова
Мать ребёнка: Дарья Михайлова
Рождение ребёнка
1853
Сын: Павел Иванов
Мать ребёнка: Дарья Михайлова
Рождение ребёнка
10.05.1859
Дочь: Гликерия Иванова
Мать ребёнка: Дарья Михайлова
Рождение ребёнка
01.04.1863
Сын: Георгий Иванов
Мать ребёнка: Дарья Михайлова
Рождение ребёнка
20.04.1864
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: Дарья Михайлова
Смерть
Неизвестно