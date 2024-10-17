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Иван Дмитриев

Место рождения

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

20.01.1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1827

Отец: Дмитрий Иовлев

Мать: Параскева Макеева

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Михайлова

Крещение
21.01.1827
Будаево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
восприемники: д. Клушино крестьянин Борис Мокеев
Рождение ребёнка
?.01.1850

Дочь: Фекла Иванова

Мать ребёнка: Дарья Михайлова

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Павел Иванов

Мать ребёнка: Дарья Михайлова

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.05.1859

Дочь: Гликерия Иванова

Мать ребёнка: Дарья Михайлова

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.04.1863

Сын: Георгий Иванов

Мать ребёнка: Дарья Михайлова

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.04.1864

Сын: Иван Иванов

Мать ребёнка: Дарья Михайлова

Рябцево, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

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