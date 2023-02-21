Новоселова Елена Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новоселова Елена Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.1975

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1975

Отец: Колбасенко Виктор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.06.2002

Дочь: Новоселова Александра Александровна

Отец ребёнка: Новоселов Александр Юрьевич

Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
14.08.2008

Дочь: Новоселова Олеся Алесандровна

Отец ребёнка: Новоселов Александр Юрьевич

Рождение ребёнка
21.05.2012

Сын: Новоселов Иван Александрович

Отец ребёнка: Новоселов Александр Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новоселов Александр Юрьевич

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