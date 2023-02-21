Новоселова Елена Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.07.1975
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1975
Отец: Колбасенко Виктор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.06.2002
Дочь: Новоселова Александра Александровна
Отец ребёнка: Новоселов Александр Юрьевич
Бердск, город Бердск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
14.08.2008
Дочь: Новоселова Олеся Алесандровна
Отец ребёнка: Новоселов Александр Юрьевич
Рождение ребёнка
21.05.2012
Сын: Новоселов Иван Александрович
Отец ребёнка: Новоселов Александр Юрьевич
Бракосочетание
Неизвестно