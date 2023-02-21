Зольников Петр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.06.1995
Сын: Зольников Сергей Петрович
Мать ребёнка: Зольникова Татьяна
Рождение ребёнка
21.08.2002
Сын: Зольников Михаил Петрович
Мать ребёнка: Зольникова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зольникова Татьяна