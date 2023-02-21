Зольников Петр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зольников Петр Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1972

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.06.1995

Сын: Зольников Сергей Петрович

Мать ребёнка: Зольникова Татьяна

Рождение ребёнка
21.08.2002

Сын: Зольников Михаил Петрович

Мать ребёнка: Зольникова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зольникова Татьяна

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