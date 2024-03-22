Косарев Иван Антонович
Место рождения
Дата рождения26.06.1923
Дата смерти25.10.1969
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1923
Отец: Косарев Антон
Мать: Анисимова Прасковья
Рождение ребёнка
31.08.1946
Дочь: Колодина Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Косарева Екатерина Алексеевна
Рождение ребёнка
19.09.1948
Дочь: Ермошкина Томара Ивановна
Мать ребёнка: Косарева Екатерина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.10.1969