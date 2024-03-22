Косарев Иван Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКосарев Иван Антонович

Косарев Иван Антонович

Место рождения

Славгород, город Славгород, Алтайский край

Дата рождения

26.06.1923

Дата смерти

25.10.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1923

Отец: Косарев Антон

Мать: Анисимова Прасковья

Славгород, город Славгород, Алтайский край
Рождение ребёнка
31.08.1946

Дочь: Колодина Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Косарева Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
19.09.1948

Дочь: Ермошкина Томара Ивановна

Мать ребёнка: Косарева Екатерина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косарева Екатерина Алексеевна

Смерть
25.10.1969
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close