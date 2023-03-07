Иванова (Осипова) Надежда Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Осипова) Надежда Васильевна

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Место рождения

Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

22.04.1964

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1964

Отец: Осипов Василий Степанович

Мать: Осипова Мария Яковлевна

Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
17.08.1986

Муж: Иванов Григорий Николаевич

Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
28.06.1987

Сын: Иванов Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Иванов Григорий Николаевич

Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
05.11.1989

Дочь: Черменина Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Иванов Григорий Николаевич

Рождение ребёнка
14.03.1996

Дочь: Еремеева Светлана Григорьевна

Отец ребёнка: Иванов Григорий Николаевич

Довольное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
20.11.2000

Дочь: Иванова Ксения Григорьевна

Отец ребёнка: Иванов Григорий Николаевич

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