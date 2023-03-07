Иванова (Осипова) Надежда Васильевна
Место рождения
Дата рождения22.04.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1964
Отец: Осипов Василий Степанович
Мать: Осипова Мария Яковлевна
Бракосочетание
17.08.1986
Рождение ребёнка
28.06.1987
Сын: Иванов Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Иванов Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
05.11.1989
Дочь: Черменина Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Иванов Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
14.03.1996
Дочь: Еремеева Светлана Григорьевна
Отец ребёнка: Иванов Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
20.11.2000
Дочь: Иванова Ксения Григорьевна
Отец ребёнка: Иванов Григорий Николаевич