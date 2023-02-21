Косинов Евгений Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1985
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.01.2006
Сын: Косинов Андрей Евгеньевич
Мать ребёнка: Нефедова Анастасия Владимировна
Рождение ребёнка
05.03.2011
Сын: Косинов Сергей Евгеньевич
Мать ребёнка: Нефедова Анастасия Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Косинов Андрей Евгеньевич
Мать ребёнка: не указана