Косинов Евгений Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косинов Евгений Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1985

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.01.2006

Сын: Косинов Андрей Евгеньевич

Мать ребёнка: Нефедова Анастасия Владимировна

Рождение ребёнка
05.03.2011

Сын: Косинов Сергей Евгеньевич

Мать ребёнка: Нефедова Анастасия Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нефедова Анастасия Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косинов Андрей Евгеньевич

Мать ребёнка: не указана

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