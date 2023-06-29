Миронов Аверьян Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти28.02.1989
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Миронов Ефим Кузьмич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.04.?
Дочь: Олейник (Миронова) Зоя Аверьяновна
Мать ребёнка: Миронова (Голубина) Софья Александровна
Рождение ребёнка
26.04.1957
Дочь: Панина Надежда Аверьяновна
Мать ребёнка: Миронова (Голубина) Софья Александровна
Смерть
28.02.1989