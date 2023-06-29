Миронов Аверьян Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронов Аверьян Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

28.02.1989

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Миронов Ефим Кузьмич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.04.?

Дочь: Олейник (Миронова) Зоя Аверьяновна

Мать ребёнка: Миронова (Голубина) Софья Александровна

Рождение ребёнка
26.04.1957

Дочь: Панина Надежда Аверьяновна

Мать ребёнка: Миронова (Голубина) Софья Александровна

Смерть
28.02.1989

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