1 Жена Евсея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1770
Сын: Мурзин Ефим Евсеев
Отец ребёнка: Мурзин Евсей Степанов
Рождение ребёнка
1773
Дочь: (Мурзин) Евдокия Ефсеева
Отец ребёнка: Мурзин Евсей Степанов
Рождение ребёнка
1774
Сын: Мурзин Иван Евсеев
Отец ребёнка: Мурзин Евсей Степанов
Рождение ребёнка
1778
Дочь: (Мурзина) Евдокия 2 Ефсеева
Отец ребёнка: Мурзин Евсей Степанов
Смерть
Неизвестно