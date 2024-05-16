1 Жена Евсея Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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1 Жена Евсея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мурзин Евсей Степанов

Рождение ребёнка
1770

Сын: Мурзин Ефим Евсеев

Отец ребёнка: Мурзин Евсей Степанов

Рождение ребёнка
1773

Дочь: (Мурзин) Евдокия Ефсеева

Отец ребёнка: Мурзин Евсей Степанов

Рождение ребёнка
1774

Сын: Мурзин Иван Евсеев

Отец ребёнка: Мурзин Евсей Степанов

Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Мурзина) Евдокия 2 Ефсеева

Отец ребёнка: Мурзин Евсей Степанов

Смерть
Неизвестно

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