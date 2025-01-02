Логачёв Евгений
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.09.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Логачёв Спиридон
Мать ребёнка: Логачёва (Клинцова) Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Логачёв Михаил
Мать ребёнка: Логачёва (Клинцова) Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Логачёв Тимофей
Мать ребёнка: Логачёва (Клинцова) Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Логачёва) Злата
Мать ребёнка: Логачёва (Клинцова) Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Логачёв Сергей
Мать ребёнка: Логачёва (Клинцова) Ольга Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно