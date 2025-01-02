Логачёв Евгений 08.09.1980 — найти родственников по фамилии на Familio
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Логачёв Евгений

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.09.1980

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логачёв Спиридон

Мать ребёнка: Логачёва (Клинцова) Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логачёв Михаил

Мать ребёнка: Логачёва (Клинцова) Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логачёв Тимофей

Мать ребёнка: Логачёва (Клинцова) Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Логачёва) Злата

Мать ребёнка: Логачёва (Клинцова) Ольга Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логачёв Сергей

Мать ребёнка: Логачёва (Клинцова) Ольга Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Логачёва (Клинцова) Ольга Михайловна

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