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Петровская Мария Алексеевна

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Место рождения

Каргино

Дата рождения

20.02.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1894

Отец: Петровский Алексей Иванович

Мать: Петровская Ольга Александровна

Каргино
Работа или профессия
1915
На 1915 год - учительница в Земской школе в селе Каргино, Корсунского уезда
Работа или профессия
1915
Аргаш, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Учительница в Земской школе
Образование
Неизвестно
На 1904 год - обучающаяся в 1 классе женского епархиального училища
Смерть
Неизвестно
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