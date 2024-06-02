Гридина (Филиппова) Марина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гридина (Филиппова) Марина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: Филиппова Федора Алексеевна

Бракосочетание
19.01.1873

Муж: Гридин Лев Егорович

Шуезеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
09.12.1873

Дочь: Гридина Анна Львовна

Отец ребёнка: Гридин Лев Егорович

Лехта, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно

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