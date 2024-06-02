Гридина (Филиппова) Марина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Бракосочетание
19.01.1873
Муж: Гридин Лев Егорович
Шуезеро, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
09.12.1873
Дочь: Гридина Анна Львовна
Отец ребёнка: Гридин Лев Егорович
Лехта, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно