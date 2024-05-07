Прокопенко Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прокопенко Алексей Александрович
Мать ребёнка: Прокопенко (Полянская) Светлана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.03.1988
Дочь: Прокопенко Ирина Александровна
Мать ребёнка: Прокопенко (Полянская) Светлана
Рождение ребёнка
13.01.1990
Дочь: Прокопенко Нина Александровна
Мать ребёнка: Прокопенко (Полянская) Светлана
Рождение ребёнка
21.04.2001
Дочь: Прокопенко Ольга Александровна
Мать ребёнка: Прокопенко (Полянская) Светлана