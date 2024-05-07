Прокопенко Александр Сергеевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Прокопенко Александр Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Прокопенко Сергей Павлович

Мать: Прокопенко Нина Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прокопенко Алексей Александрович

Мать ребёнка: Прокопенко (Полянская) Светлана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прокопенко (Полянская) Светлана

Рождение ребёнка
31.03.1988

Дочь: Прокопенко Ирина Александровна

Мать ребёнка: Прокопенко (Полянская) Светлана

Рождение ребёнка
13.01.1990

Дочь: Прокопенко Нина Александровна

Мать ребёнка: Прокопенко (Полянская) Светлана

Рождение ребёнка
21.04.2001

Дочь: Прокопенко Ольга Александровна

Мать ребёнка: Прокопенко (Полянская) Светлана

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