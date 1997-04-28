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Хасанов Шафи Заудиевич
Хасанов Шафи Заудиевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.04.1997
Пол
Мужской
Отец
Хасанов Заудий Хасмахматович
1968 г.р.
Мать
Хасанова Айшат Рашидовна
1971 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1997
Отец:
Хасанов Заудий Хасмахматович
Мать:
Хасанова Айшат Рашидовна
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