Варакин Владимир Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варакин Владимир Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Варакин Владимир

Мать: Варакина Мария Павловна

Рождение ребёнка
07.09.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.05.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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