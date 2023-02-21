Яковлев Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.04.1918
Дочь: Башкова Зоя Ивановна
Мать ребёнка: Яковлева Васса Павловна
с. Ст-Березово, г.Петухово, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яковлев Александр Иванович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Яковлева Васса Павловна
Смерть
Неизвестно