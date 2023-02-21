Яковлев Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлев Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.04.1918

Дочь: Башкова Зоя Ивановна

Мать ребёнка: Яковлева Васса Павловна

с. Ст-Березово, г.Петухово, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковлев Александр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковлева Васса Павловна

Смерть
Неизвестно
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