Близняк Степан
Место рожденияБеларусь Минская обл., Воложинский р-н, Вишневский с/с
Дата рождения07.03.1882
Дата смерти06.01.1948
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1882
Отец: Близняк Константин
Беларусь Минская обл., Воложинский р-н, Вишневский с/с
Бракосочетание
19.06.1909
Жена: Близняк Марфа
Рождение ребёнка
04.04.1914
Дочь: Станкевич Антонина
Мать ребёнка: Близняк Марфа
Рождение ребёнка
03.07.1926
Мать ребёнка: Близняк Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Близняк Владимир
Мать ребёнка: Близняк Марфа
Смерть
06.01.1948
Беларусь Минская обл., Воложинский р-н, Вишневский с/с
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Вишнево, Воложинский район, Минская область
кладбище м.Вишнево