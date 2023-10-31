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Близняк Степан

Место рождения

Беларусь Минская обл., Воложинский р-н, Вишневский с/с

Дата рождения

07.03.1882

Дата смерти

06.01.1948

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1882

Отец: Близняк Константин

Мать: не указана

Беларусь Минская обл., Воложинский р-н, Вишневский с/с
Бракосочетание
19.06.1909

Жена: Близняк Марфа

Черневичи, Воложинский район, Минская область
Рождение ребёнка
04.04.1914

Дочь: Станкевич Антонина

Мать ребёнка: Близняк Марфа

Черневичи, Воложинский район, Минская область
Рождение ребёнка
03.07.1926

Сын: Близняк Юрий Степанович

Мать ребёнка: Близняк Марфа

Черневичи, Воложинский район, Минская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Близняк Владимир

Мать ребёнка: Близняк Марфа

Смерть
06.01.1948
Беларусь Минская обл., Воложинский р-н, Вишневский с/с
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Вишнево, Воложинский район, Минская область
кладбище м.Вишнево
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